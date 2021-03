Usa: Biden firma ordine esecutivo per favorire la registrazione degli elettori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ordine esecutivo firmato oggi impone alle agenzie federali di presentare entro 200 giorni piani per facilitare la registrazione degli elettori e la diffusione di informazioni sul voto. Viene inoltre ordinato l’aggiornamento dei siti web e dei servizi digitali dedicati. Nelle scorse settimane, dopo la sconfitta dell’ex presidente Donald Trump alle elezioni del 4 novembre 2020, i legislatori repubblicani in decine di Stati hanno assunto iniziative per restringere l’accesso al voto. Secondo molti analisti, infatti, l’alta affluenza in Stati chiave come la Georgia e l’Arizona è stata un fattore chiave per l’affermazione elettorale di Biden e potrebbe in futuro favorire i candidati democratici (storicamente più popolari tra gli elettori della comunità afroamericana). (Nys)