Milano: De Corato, nuova ztl all'Isola inutile, servirà solo a far fare cassa al Comune

- "Ma com'è possibile che dopo il fallimento di area C, che non ha affatto portato un miglioramento della qualità dell'aria, si perseveri in questa direzione? Una nuova Ztl servirà solo a riempire le tasche comunali a spese degli automobilisti e non farà di certo calare i valori di Pm10". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Milano di Fratelli d'Italia e assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, commentando l'annuncio del Comune di una nuova Ztl al quartiere Isola nel 2022. "Il problema di inquinamento di Milano - rileva De Corato -riguarda tutta la Valle Padana e solo con interventi a largo raggio si può pensare di ridurlo, non certo con interventi spot che hanno soltanto finalità di incasso". (Com)