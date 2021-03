Ue: Michel oggi in Ruanda per prima somministrazione vaccini anti Covid forniti da Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha iniziato oggi una visita in Ruanda. Oggi Michel ha visitato il Centro per la salute di Mayange a sud di Kigali. "Orgoglioso di assistere all'inoculazione dei primi vaccini anti- Covid-19 portati dalla piattaforma Covax", scrive Michel su Twitter. "L'Unione europea è uno dei principali contributori do questa iniziativa di solidarietà internazionale. Nessuno sarà al sicuro finché non lo saranno tutti", aggiunge il presidente del Consiglio Ue che dovrebbe incontrare in giornata il presidente del Ruanda, Paul Kagame, e con il segretario generale dell'Organizzazione internazionale della francofonia, Louise Mushikiwabo. Domani Michel sarà nella capitale del Ruanda per prendere parte alla cerimonia di posa di una corona di fiori al Memoriale del genocidio di Kigali. Martedì 9 marzo il presidente del Consiglio europeo sarà invece a Nairobi in Kenya dove incontrerà il presidente Uhuru Kenyatta e visiterà il centro per l'innovazione climatica del Paese. (Beb)