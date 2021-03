Maltempo: Protezione civile Lazio, allerta gialla da stanotte e per 36 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro funzionale regionale rende noto che "il Dipartimento della Protezione civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla nottata di oggi, domenica 7 marzo 2021, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori tirrenici". "I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate". (segue) (Com)