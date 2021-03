Libia: l’Egitto chiede a tutte le fazioni di rispettare i termini del cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha esortato tutte le parti libiche a rispettare i termini dell’accordo di cessate il fuoco, in particolare la parte relativa all’espulsione di mercenari e forze straniere dalla Libia. In un incontro al Cairo con l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, Shoukry ha sottolineato l'importanza di respingere ogni tentativo di ostacolare la riunificazione delle istituzioni statali libiche o di approfondire la divisione tra libici. Congratulandosi con Kubis per l’incarico ottenuto lo scorso febbraio, Shoukry ha sottolineato la necessità di completare il percorso politico in corso tenendo una sessione della Camera dei rappresentanti libica per discutere la formazione del nuovo Governo di unità nazionale, nonché si svolgere le elezioni il 24 dicembre di quest'anno. (Cae)