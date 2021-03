Lombardia: Moratti, se ho preoccupazioni preferisco parlare con il sindaco, non con dichiarazioni pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io preferisco, se ho preoccupazioni, parlare al telefono con il sindaco, non faccio dichiarazioni pubbliche:in questo momento i cittadini hanno bisogno di certezze, chiarezza e unità d'intenti, in una visione che forse è quella del governo Draghi, una visione di unità nazionale”. Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo a “Mezz'ora in più” su Raitre intervistata da Lucia Annunziata commentando le polemiche di questi giorni tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e la Regione. (Rem)