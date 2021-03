Covid: Dmitriev (Rdif), grande dialogo tra Russia e Italia su vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è un “grande dialogo” in corso tra la Russia e l’Italia su una eventuale possibilità di produrre il vaccino Sputnik V e molto regioni sono “entusiaste” di avere il siero. Lo ha affermato l’amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), Kirill Dmitriev, in un’intervista a “Mezz'ora in più” su “Rai3”. “C’è un grande dialogo con l’Italia, noi parliamo con il governo italiano e vorremmo che venissero a fare visita in Russia”, ha spiegato. “Ci sono mole regioni italiane entusiaste di avere il vaccino e vorrebbero produrlo”, ha aggiunto. “Penso che sia molto importante quello che noi offriamo: un vero meccanismo di produzione che possa creare occupazione quindi non solo salvare vite umane”, ha sottolineato il l’Ad di Rdif evidenziando che l’Italia “potrà avere la possibilità controllare il processo stesso di produzione” in questo caso. (Res)