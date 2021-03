Covid: Moratti, oggi riunione cabina regionale indicatori per monitorare Brescia, Mantova e Cremona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi pomeriggio si riunisce una cabina indicatori per monitorare Brescia, Mantova e Cremona. Per poter prevenire o ritardare, se necessario, un ingresso in zona rossa cerchiamo di mettere in atto due strategie di contenimento attraverso la vaccinazione reattiva che, rispettando piano vaccinale nazionale, privilegia le zone più critiche e la mitigazione circoscrivendo aree precise”. Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo a “Mezz'ora in più” su Raitre intervistata da Lucia Annunziata. "Facendo così - ha spiegato Mratti - fino a ora siamo riusciti a non entrare in zona rossa". (Rem)