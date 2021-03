Usa: Covid, il 68 per cento dei cittadini approva il modo in cui Biden ha gestito l'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 68 per cento dei cittadini degli Stati Uniti approva la gestione dell'emergenza pandemica da parte del presidente Joe Biden. Lo indica un nuovo sondaggio condotto da "Abc News" e dall'istituto Ipsos. A giudicare positivamente l'approccio del nuovo inquilino della Casa Bianca alla crisi sanitaria è il 35 per cento degli elettori repubblicani, il 67 per cento degli indipendenti e il 98 per cento dei democratici intervistati durante la rilevazione. Il sondaggio è stato condotto prima dell'approvazione da parte del Senato del piano di salvataggio economico da 1.900 miliardi di dollari fortemente voluto da Biden. Il pacchetto di aiuti, che garantisce fondi a cittadini, imprese, scuole, Stati ed enti locali, dovrà tornare alla Camera dei rappresentanti prima dell'approvazione definitiva. Si tratta di un passaggio poco più che formale, dal momento che il Partito democratico gode di una solida maggioranza alla camera bassa del Congresso. (segue) (Nys)