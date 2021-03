Usa: Covid, il 68 per cento dei cittadini approva il modo in cui Biden ha gestito l'emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sondaggio rileva anche come solo un cittadino su quattro ritiene che le riaperture delle attività economiche stiano avvenendo troppo lentamente. Al contrario, il 56 per cento crede che sia troppo presto per eliminare le restrizioni sull'uso della mascherina e sugli assembramenti pubblici. Tale percentuale sale fino all'87 per cento tra i democratici e scende al 25 per cento tra i repubblicani. Quasi tre statunitensi su dieci (il 28 per cento) affermano di aver già ricevuto almeno una dosa del vaccino anti-Covid, dato che tende a sovrastimare il numero di cittadini che effettivamente sono stati vaccinati (il 22,5 per cento secondo gli ultimi dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, Cdc). (Nys)