Covid: Dmtriev (Rdif), in Italia produzione Sputnik possibile già da giugno

- In Italia è possibile produrre decine di milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V al mese e la produzione è avviabile già a giugno. Lo ha affermato l’amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), Kirill Dmitriev, in un’intervista a “Mezz'ora in più” su “Rai3”. “Possiamo produrre decine di milioni dosi al mese in Italia”, ha chiarito Dmtriev secondo cui “molte regioni italiane hanno già parlato pubblicamente” del loro interesse. “La cosa importante è costruire una grande capacità di produzione e annunceremo 20 nuove collaborazioni entro la fine di marzo, compresa l’Italia”, ha aggiunto. “Italia e Russia sono due grandi partner che hanno tutto da guadagnarci dalla produzione di vaccino che potrebbe già partire a giugno di quest’anno”, ha chiarito Dmitriev.(Res)