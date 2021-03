Covid: nel comune di Lanuvio sospeso servizio linea 1 del trasporto scolastico centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Lanuvio comunica che "da lunedì 8 marzo, causa Covid-19, il servizio linea 1 del trasporto scolastico centro urbano (gli scuolabus che servono come utenti l'Istituto Comprensivo Marianna Dionigi di Lanuvio) è sospeso fino a nuove indicazioni che verranno fornite, come da nota ufficiale, direttamente dalla Asl". "È risultato positivo un piccolo utente presente sullo scuolabus per l'ultima volta in data 1 marzo e solo all'andata. Si raccomanda vivamente la quarantena volontaria per chi fosse stato sullo scuolabus quella mattina così come già disposto per l'autista e gli assistenti", dichiara il sindaco del Comune di Lanuvio Luigi Galieti.(Com)