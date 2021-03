Vaccini: Moratti, in sanità di guerra come quella attuale non ci possiamo permettere lentezze burocratiche Ema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “il vaccino Janssen di Johnson & Johnson è stato autorizzato dall'Fda in America e l'Ema non lo ha ancora autorizzato in Europa. Queste lentezze burocratiche in un'ottica di sanità di guerra, come quella nella quale viviamo, non ce le possiamo permettere, dobbiamo lavorare tutti pancia a terra per arrivare a dare a tutti gli italiani la vaccinazione il prima possibile”. Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo a “Mezz'ora in più” su Raitre intervistata da Lucia Annunziata. “Ancora una volta – ha proseguito Moratti rispondendo sul tema del vaccino russo Sputnik – vediamo la lentezza dell'Ema: solo ad aprile partirà una missione insieme ad Aifa per verificare la modalità con cui viene prodotto il vaccino. L'augurio è che questa missione dia risultati positivi”. (Rem)