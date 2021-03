Covid: Dmitriev (Rdif), Russia si aspetta che altri Paesi Ue registrino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si aspetta che altri Paesi dell’Unione europea decidano di registrare il vaccino Sputnik V. “Noi abbiamo presentato la nostra richiesta per l’approvazione e ci aspettiamo che vengano a visitare la Russia”, ha dichiarato Dmitriev ricordando che Sptutnik V ha già raggiunto Paesi Ue “come la Slovacchia” o anche San Marino. Per questo, “ci aspettiamo che altri Paesi registrino direttamente lo Sputnik V in Ue” perché la “regolamentazione europea permette di farlo”. Dmitriev ha sottolineato in ogni caso che la Russia intende continuare a “collaborare con l’Ema per quanto riguarda l’approvazione del vaccino”. Sui tempi di approvazione l’Ad di Rdif ha chiarito: “Sono loro a determinare la data, noi abbiamo presentato tuti i dati adesso la tempistica sta a loro quindi”, ha concluso.(Res)