Vaccini: Moratti, soddisfatta che presidente Draghi abbia bloccato Astrazeneca, Europa questa volta ha esagerato

- “Sono molto soddisfatta che il presidente Draghi abbia bloccato le dosi di Astrazeneca che dovevano andare in Australia: la solidarietà mondiale non deve essere messa in dubbio, ma in questo momento, l'Europa ha esagerato. Mentre gli Stati Uniti si sono appellati al Patriot defence act e quindi hanno privilegiato la somministrazione negli Usa, l'Europa ha fatto il contrario: sono più di 170 le autorizzazioni che sono state date per esportazioni quando i cittadini europei ancora hanno carenza di dosi e con le 'big pharma' che ancora oggi tagliano i vaccini”. Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo a “Mezz'ora in più” su Raitre intervistata da Lucia Annunziata. “Dall'insoddisfazione nei confronti del commissario europeo – ha spiegato Moratti – alla soddisfazione grandissima nei confronti del presidente Draghi che, con la sua autorevolezza, è riuscito a imporsi e bloccare le esportazioni di Astrazeneca fino a quando i cittadini europei non saranno vaccinati”. (Rem)