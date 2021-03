Vaccini: Moratti, Canada importa da Ue e non da Usa, c'è qualcosa di sbagliato in politica europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se il Canada importa dall'Europa e non importa dagli Stati Uniti forse qualcosa di sbagliato c'è nella politica europea. Questo non vuole mettere in dubbio il tema della solidarietà internazionale, per dare il vaccino a tutti quei Paesi che non hanno la possibilità di averlo, però le esportazioni europee non sono andate a quei Paesi, sono andate a Paesi ricchi”. Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo a “Mezz'ora in più” su Raitre intervistata da Lucia Annunziata. (Rem)