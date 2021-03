Trasporti: Celli (RtR), così Regione rilancia polo museale e ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sostenibilità, integrazione, potenziamento e tutela della cultura trasportistica: queste le parole chiave per dare al territorio regionale e capitolino un sistema di trasporto efficiente e interconnesso, specie nelle zone periferiche, che sono state ribadite nell'incontro online di venerdì, in cui erano presenti cittadini, associazioni e comitati, impegnati sul territorio, il vice-presidente della Regione Lazio Daniele Leodori, l'assessore ai trasporti Mauro Alessandri e il consigliere regionale Gianluca Quadrana". Lo riferisce in una nota l'organizzatrice del meeting Svetlana Celli, capogruppo della Lista Civica RtR in Assemblea capitolina. "Di fronte all'incapacità e all'immobilismo dell'amministrazione Raggi, la Regione Lazio si è presa l'onere di gestire, attraverso Astral e Cotral, le ferrovie ex-concesse Roma-Lido e Roma-Viterbo, impegnando risorse e garantendo così i livelli occupazionali di Atac. E avviato un'interlocuzione con il MIT per finanziare con il Recovery Plan interventi su infrastrutture strategiche: ad esempio per la chiusura dell'Anello ferroviario, il prolungamento all'Università di Tor Vergata della Metro A e la diramazione della Roma-Lido a Fiumicino Città. Abbiamo ipotizzato di utilizzare quello stesso strumento per la riattivazione, in via transitoria, della tratta Centocelle-Giardinetti della ferrovia Roma-Giardinetti, attesa da tempo dai territori, un bacino di circa 250mila utenti. Uguale attenzione è stata posta al Polo Museale dei Trasporti, tema che mi sta altrettanto a cuore e che sto seguendo insieme al Comitato, formato da 26 associazioni e rappresentato dalla dottoressa Caterina Isabella. Nel merito l'Assessore Alessandri, nel confermare il trasferimento della struttura all'Astral in luglio, si è impegnato a destinare 3 milioni di euro per la riqualificazione dell'area e dei rotabili storici. Resta però da capire – conclude la consigliera Celli - se e come Roma Capitale e Atac intendano tutelare e rilanciare il sito in questi mesi, argomento centrale della commissione Trasparenza dell'11 marzo". (Com)