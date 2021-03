Spagna: Sanchez e Iglesias rimandano riunione per mancanza coordinamento nel governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione tra il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ed il vicepremier, Pablo Iglesias, prevista ormai da diverse settimane resta in sospeso mentre le tensioni tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed Unidas Podemos continuano a moltiplicarsi. Come riferisce il quotidiano "El Confidencial", gli ultimi argomenti di scontro tra i due partiti riguardano, in particolare, legge sugli alloggi e il pacchetto legislativo sulla parità di genere. Da settimane, gli incontri informali tra Sanchez ed Iglesias, e le loro rispettive squadre, fissati all'inizio di ogni lunedì e che servivano per anticipare i conflitti e impostare la strategia e le linee di comunicazione sono stati sospesi. Questa mancanza di coordinamento ha reso, dunque, i conflitti tra Psoe ed Unidas Podemos sempre più visibili, portandoli a "rinfacciarsi" a vicenda il superamento di "alcune linee rosse". (segue) (Spm)