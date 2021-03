Etna: Coldiretti, da cenere danni a piante e fiori, è calamità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emissione di cenere sta provocando danni a piante e fiori, coperti da una coltre nera, che soffoca le produzioni con la necessità di avviare l'iter per la richiesta di calamità naturale. E' quanto chiede la Coldiretti nel sottolineare che i fenomeni eruttivi dell'Etna con l'emissione di cenere e lapilli hanno colpito pesantemente il comparto florovivaistico e delle piante aromatiche. Le piante prodotte nell'area etnea in questo momento - sottolinea la Coldiretti in una nota - raggiungono tutt'Italia quindi bisogna sostenere maggiori costi sia per una selezione sia per la pulizia che dev'essere fatta attentamente per i danni che potrebbero derivarne. La manutenzione straordinaria va estesa anche alle serre ed in generale a tutti gli strumenti di lavoro e questo fa lievitare i costi aziendali. Danni anche alle colture nonostante gli effetti reali, soprattutto sugli ortaggi e sugli agrumi, saranno visibili - conclude la nota - solo tra qualche tempo. (Com)