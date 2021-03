Difesa: Yemen, coalizione a guida saudita intercetta 10 droni in 5 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione militare a guida saudita in Yemen ha intercettato dieci droni carichi di esplosivo lanciati dai ribelli sciiti Houthi verso l'Arabia Saudita in meno di cinque ore. Lo ha detto oggi il colonnello Turki al Maliki, portavoce della coalizione, citato dall’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, con sede a Dubai. Cinque droni armati diretti verso l'Arabia Saudita sono stati intercettati dopo che altri cinque droni Houthi sono stati abbattuti questa mattina. "Stiamo lavorando per proteggere i civili in conformità con le leggi umanitarie internazionali", ha detto al Maliki. Secondo le autorità saudite, almeno sette civili sono rimasti feriti nell’ultima settimana. L'Arabia Saudita ha annunciato di aver intercettato giovedì 4 marzo un missile balistico lanciato dagli Houthi verso la provincia meridionale di Jizan. Martedì 2 marzo, un razzo Houthi è caduto a Jazan, ferendo almeno cinque civili. (segue) (Res)