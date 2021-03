Decreto Sostegno: Mazzetti (FI), prima occasione per dare ossigeno a categorie colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, "bisogna fare di più e meglio sui risarcimenti. Il decreto Sostegno è la prima grande occasione per dare ossigeno alle attività colpite, alle partite Iva, ai professionisti, a tutte quelle categorie maggiormente colpite che non hanno avuto sufficiente supporto dalle misure messe in campo dal precedente governo". La parlamentare aggiunge in una nota: "Forza Italia ha presentato delle proposte che ci auguriamo vengano prese in considerazione, che sono indispensabili anche in vista delle nuove chiusure e restrizioni alle quali potremmo andare incontro a causa dall'andamento del Covid. Serve fare di più anche sulle cartelle esattoriali, da rinviare a fine 2021. Il Paese è allo stremo, il governo Draghi deve essere rappresentare quella svolta necessaria che l'Italia attendeva".