© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Sardine si assembrano intorno al Pd, ma nessuno le multa. Forza Italia dice meno Sardine e più quattrini, soldi subito per le imprese in difficoltà. Draghi corregga il decreto e lo porti riscritto in Parlamento". Lo ha detto al Tg2 il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in merito al decreto Sostegno. (Rin)