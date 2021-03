Etna: Ingv, all'alba il decimo parossismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore di domenica 7 marzo, l'Etna ha prodotto un altro spettacolare evento parossistico al Cratere di Sud-Est, il decimo della sequenza iniziata lo scorso 16 febbraio. E' quanto segnala l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) in una nota. Nelle primissime ore della mattina del 7 marzo, infatti, una nuova colata lavica ha iniziato ad essere emessa dal Cratere etneo. L'Ingv - continua la nota - ha comunicato questo fenomeno già a partire dalle 2 di notte, insieme all'inizio dell'aumento del tremore vulcanico e dell'attività stromboliana del Cratere di Sud-Est che, questa notte, si è sommata a quella, mai interrotta, degli altri crateri sommitali. Il crescendo di intensità dei fenomeni è proseguito per ore e alle 4.30 l'intensa attività stromboliana ha prodotto una nube di cenere che ha raggiunto i 5.000 metri di altezza ed è stata spinta dai venti verso Est. Nel frattempo, la colata, lentamente, ha raggiunto quota 2.900 metri. Anche il tremore vulcanico è aumentato progressivamente durante la notte. Nelle prime ore del mattino, infatti, alle ore 6 circa era su valori alti mentre la colata, scendendo, raggiungeva quota 2.700 metri. Vi è da sottolineare, però, che fino a quel momento, l'attività esplosiva pur intensa, non aveva ancora manifestato fontane di lava. Intorno alle 7 del mattino, l'intensità del parossismo ha prodotto una vera e propria fontana di lava e alle 7.20 la colonna eruttiva ha raggiunto i 10.000 metri di quota producendo una copiosa ricaduta di cenere e lapilli sui paesi etnei di Milo, Fornazzo, Trepunti, Giarre, Macchia di Giarre, Mascali, Riposto e Torre Archirafi. (segue) (Com)