Etna: Ingv, all'alba il decimo parossismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle 7.45 - continua l'Ingv nella nota - il tremore vulcanico ha mostrato un rapido decremento dell'ampiezza portandosi a livelli medio-bassi e la fontana di lava è terminata alle 8.10, pur permanendo una debole emissione di cenere dal Cratere Sud-Est. Tuttavia, poco prima delle 11, l'incremento dell'ampiezza del tremore vulcanico è ripreso, fino ad arrivare nuovamente a valori medio-alti, accompagnandosi una nuova intensa attività stromboliana al sempre allo stesso Cratere e con una nube di cenere che si è dispersa nel settore orientale del vulcano. Questa attività è ancora in corso e l'Ingv ne segue costantemente lo sviluppo. Come per gli eventi passati sono in corso di realizzazione da parte di personale Ingv Oe rilievi di terreno per il campionamento dei prodotti di ricaduta e successive analisi di laboratorio. (segue) (Com)