Iraq: Di Maio, preghiera di Papa Francesco per chi soffre in Italia e nel mondo

- Quella di Papa Francesco in occasione dello storico viaggio in Iraq è "una preghiera per chi sta soffrendo, in Italia e nel mondo, anche a causa di questa pandemia". Lo scrive su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ricordando come la preghiera del pontefice giunga "sulle macerie di una guerra che ha generato dolore e morte"."'La fraternità è più forte del fratricidio, la speranza è più forte della morte, la pace è più forte della guerra', sono le parole di Francesco che devono rimanere impresse nella nostra mente", conclude Di Maio. (Res)