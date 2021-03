© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sono nuove evidenze scientifiche che dimostrano che il vaccino AstraZeneca può essere utilizzato per tutte le fasce generazionali. Spero già domani, dopodomani, che ci sarà una circolare del ministero della Salute che andrà in questa direzione", per la somministrazione del vaccino AstraZeneca agli over 65. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a “Mezz’ora in più”, su Rai3. (Rin)