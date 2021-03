Papa in Iraq: Francesco sul libro d’onore di Qaraqosh, “invoco il dono della pace”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha invocato “il dono della pace” sul libro d’onore firmato al termine della sua visita alla comunità di Qaraqosh, nell’Iraq settentrionale. “Da questa chiesa distrutta e ricostruita, simbolo della speranza di Qaraqosh e di tutto l’Iraq, invoco da Dio, per intercessione della Vergine Maria, il dono della pace”, ha scritto il Pontefice sul libro d’onore della Chiesa di Santa Maria Immacolata di Qaraqosh, città a maggioranza cristiana dove nella notte tra il 6 e il 7 agosto del 2014 circa 45 mila persone vennero cacciate dallo Stato islamico e costrette a rifugiarsi nel vicino Kurdistan. In questa città il cui nome per i cristiani è Bakhdida (dono di Dio), tra le poche dove la popolazione cristiana ha fatto parziale ritorno dopo essere stata cacciata dallo Stato islamico nel 2014, il Papa ha consegnato il Libro Sacro di Qaraqosh, scampato alla furia dello Stato islamico e restaurato in Italia. Il manoscritto, trascritto con caratteri siriaci – spiega una nota della Sala stampa vaticana – raccoglie le preghiere liturgiche da recitare in aramaico fra la festa della Pasqua e quella della Santa Croce. (Irb)