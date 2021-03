Vaccino: Speranza, il prossimo trimestre sarà quello decisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pensiamo che il prossimo trimestre sia quello decisivo. Abbiamo già oltre cinque milioni di vaccinati. Dal 1 aprile ci aspettiamo l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi: tra queste dosi ci sarà anche il vaccino di Johnson & Johnson che è monodose. Quindi, alla fine del secondo trimestre dell'anno ci troveremo in una situazione in cui la maggioranza sarà vaccinata. Entro l'estate conto che tutti gli italiani che lo vorranno, potranno avere ricevuta la somministrazione". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3, in merito alla vaccinazione anti Covid-19. (Rin)