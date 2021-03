Spagna: Illa (Psc), abbiamo vinto le elezioni in Catalogna e tenterò di formare governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista catalano (Psc) ha "vinto le elezioni", mentre tutti i partiti indipendenti hanno perso voti e questo risultato dimostra "un desiderio di cambiamento inarrestabile". Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Pais", il candidato alle elezioni per la presidenza della Generalitat, Salvador Illa, nel commentare il risultato delle elezioni regionali del 14 febbraio scorso che non hanno ancora portato alla formazione di un governo locale dopo tre settimane di trattative tra i partiti pro indipendenza. A questo proposito, l'ex ministro della Salute spagnolo ha annunciato che si presenterà per "reclamare" il sostegno necessario "come forza di sinistra e vincitrice delle elezioni" e formare un governo. Secondo Illa, le trattative in corso tra i partiti indipendentisti Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Uniti per la Catalogna (JxCat) e Candidatura di unità popolare (Cup) sono destinate "a fallire di nuovo". Per Illa bisogna "incoraggiare" la riunione della società catalana abbandonando gli approcci "chiaramente divisivi" degli indipendentisti puntando su un "consenso" in grado di "difendere la sanità, riattivare l'economia e non lasciando nessuno indietro". In merito ad un possibile accordo tra il Psc e Erc, Illa ha dichiarato che il suo partito "non farà mai parte" di un governo il cui obiettivo numero uno è l'indipendenza della Catalogna. Illa ha poi ammesso le responsabilità del Psc per non aver "condannato con più forza la deriva indipendentiste", pur sottolineando che il suo partito non facesse parte del governo della Generalitat, che ha portato la Catalogna a perdere la leadership economica della Spagna. (Spm)