Scuola: assessore Milano Galimberti, chi sono lavoratori essenziali? Ordinanza regionale e indicazioni Ministero creano caos (2)

- "Una circolare dall'Ufficio scolastico regionale della Lombardia, inviata ieri a tutti i dirigenti scolastici, specifica che eventuali frequenze in presenza 'devono essere garantite entro l'obiettivo primario e specifico dell'ordinanza (regionale), ovvero il rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica; l'accesso alla didattica in presenza ha quindi carattere di eccezionalità e non deve in alcun modo costituire modalità di elusione delle disposizioni volte al contenimento del rischio di contagio'", spiega Galimberti, osservando che "sarebbe paradossale che ogni singola scuola in Italia accogliesse o meno i propri alunni in base all'autonoma scelta del dirigente scolastico". "I bambini che, come previsto dalla Legge (dpcm del 2 marzo), potranno frequentare in presenza sono per ora gli alunni 'con disabilità e con bisogni educativi speciali'", secondo l'assessore di Milano, che assicura che "nelle scuole dell'infanzia comunali stiamo organizzando per loro questa possibilità", ma si chiede "come si farà a creare 'effettiva inclusione scolastica' con la didattica a distanza in un ordine di scuola così particolare?". "Per le altre categorie anche il Comune di Milano, che gestisce scuole dell'infanzia paritarie pubbliche per quasi 20mila bambini, attende norme chiare e coerenti. E invita a fare presto, perché la situazione che, attenzione, non abbiamo creato noi, né i dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie, sta creando tensione tra le famiglie. E libere interpretazioni delle scuole. E discriminazioni tra i bambini. Forse utile, per il futuro, un più stretto confronto con chi la scuola la vive e la gestisce tutti i giorni", conclude Galimberti. (Rem)