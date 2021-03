Governo: Speranza, mettere a punto nuova agenda progressista per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è un’insufficienza nel nostro campo democratico. In questi mesi è cambiato tutto e le forze politiche, in particolare quelle del nostro campo, sono rimaste immobili. Proviamo a far diventare questo momento di crisi in una opportunità, in una ripartenza. Serve uno scatto, occorre mettere a punto una nuova agenda progressista per il Paese". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a “Mezz’ora in più”, su Rai3. (Rin)