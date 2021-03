© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che mi aspetto è che l'impatto della variante possa far crescere la curva: mi aspetto, quindi, che altre Regioni vadano verso il rosso con ordinanze di natura restrittiva. Le misure dobbiamo adeguarle all'andamento della curva epidemiologica e valuteremo di giorno in giorno l'andamento della curva". Lo ha evidenziato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3. (Rin)