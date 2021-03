Kosovo: Kurti risponde a lettera Netanyahu senza fare cenno ad ambasciata a Gerusalemme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vetevendosje ha anche pubblicato una lettera del presidente turco Erdogan in cui avverte le autorità del Kosovo che la mossa potrebbe danneggiare le future relazioni con il suo Paese. "Credo che sarebbe utile evitare una tale mossa che causerebbe gravi danni al Kosovo", ha detto Erdogan. Kurti nella sua risposta alla lettera di Netanyahu ha affermato di accettare l'invito a visitare Israele in un momento conveniente per entrambe le parti. Kurti ha affermato che gli albanesi storicamente sono stati rispettosi della comunità ebraica. "In qualità di futuro primo ministro della Repubblica del Kosovo, sarò lieto di affrontare le questioni rilevanti della comunità ebraica e del suo patrimonio nel nostro paese", ha scritto il leader del Movimento. “Dato che i nostri Paesi stanno stabilendo relazioni diplomatiche, non vedo l'ora di ampliare e approfondire la nostra cooperazione in futuro. Grazie per avermi invitato a visitare il tuo paese amico, cosa che farò in un momento opportuno per entrambe le parti", ha concluso Kurti nella lettera di risposta a Netanyahu. (segue) (Alt)