Kosovo: Kurti (Vetevendosje), impossibile modificare la Costituzione per l'unione con l'Albania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sfortunatamente quando è stata adottata la Costituzione nel giugno 2008, l'articolo 1.3 prevede che non possiamo unirci ad un altro Paese. Dobbiamo cambiare questo articolo un giorno, ma ciò non può essere fatto rapidamente o facilmente, in quanto abbiamo bisogno dei 2/3 dei voti delle minoranze in Parlamento. La Lista serba controlla 10 seggi nel Parlamento del Kosovo e questo significa che non possiamo cambiare la Costituzione", ha dichiarato Kurti concludendo: "Un giorno vogliamo cambiare la Costituzione, ma dobbiamo rispettare le regole". (segue) (Alt)