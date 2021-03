Montenegro: inviato Ue per i Balcani Lajcak prosegue visita a Podgorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante dell'Unione europea per i Balcani occidentali e il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, conclude oggi una visita di due giorni in Montenegro. Nella giornata di oggi è previsto un incontro con il vicepremier di Podgorica, Dritan Abazovic. Nella giornata di ieri Lajcak ha incontrato il capo dello Stato, Milo Djukanovic, il premier, Zdravko Krivokapic, e il presidente del Parlamento Aleksa Becic. Nel corso dei colloqui Lajcak ha ribadito che Bruxelles si aspetta che il Montenegro "rimanga saldamente sulla strada europea". "Il Montenegro condivide i valori europei ed è un partner importante per l'Ue per quanto riguarda la sua politica estera e di sicurezza. Ho detto ai miei partner quanto l'Unione apprezzi il pieno e chiaro allineamento del Montenegro con le posizioni di politica estera dell'Unione europea", ha detto Lajcak parlando con i giornalisti al termine dei colloqui. (segue) (Seb)