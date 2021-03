Kosovo: premier uscente Hoti, primi vaccini anti Covid attesi entro la fine del mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente del Kosovo Avdullah Hoti ha confermato che i primi vaccini contro la Covid-19 dovrebbe arrivare nel Paese entro questo mese. Hoti ha affermato che la situazione epidemiologica in Kosovo è stata al centro di un incontro con il ministro della Salute Armend Zemaj, il direttore dell'Istituto nazionale per la sanità pubblica del Kosovo Naser Ramadani e il direttore del direttore del servizio ospedaliero clinico universitario del Kosovo Valbon Krasniqi. Il capo del governo ha quindi invitato su Facebook tutte le istituzioni e i cittadini interessati ad aderire rigorosamente alle misure anti-Covid. "Per quanto riguarda il lancio del vaccino, la prima spedizione di 33mila dosi di vaccino da Covex dovrebbe arrivare questo mese. Il Kosovo riceverà 100.800 dosi di vaccino da questo meccanismo ed è attualmente in fase di intensi negoziati con altri produttori per garantire la quantità necessaria di vaccini, quindi come immunizzare l'intera popolazione", ha scritto Hoti. (segue) (Alt)