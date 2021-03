© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del ministero dello Sviluppo economico segnalano che "il decreto Sostegno prevedrà interventi calibrati sui danni economici effettivamente subiti, prendendo a riferimento un’intera annualità e non singole mensilità. Altre interpretazioni, come quella dei due mesi 2020 per il calcolo dei danni, sono fuorvianti e prive di fondamento". (Rin)