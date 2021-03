Capitale: alla Camera parte l'iter su due proposte di legge per la riforma dei poteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 11 marzo prenderà il via in commissione Affari costituzionali della Camera l'iter per l'analisi di due proposte di legge che riguardano la riforma dei poteri di Roma Capitale. Ad annunciare la data è il deputato del M5s, Giuseppe Brescia, presidente della commissione, a seguito di un percorso avviato alcuni mesi fa in Campidoglio su spinta della sindaca di Roma Virginia Raggi e del presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito. In una prima riunione, agli inizi di febbraio, a cui hanno preso parte i capigruppo di tutte le forze politiche che siedono in Aula Giulio Cesare, la sindaca Raggi aveva lanciato l'idea di una commissione tricamerale, un tavolo interistituzionale a cui partecipassero i rappresentanti di tutte le forze politiche delle istituzioni coinvolte nel processo di riforma dei poteri. Il presidente De Vito aveva quindi proposto, su suggerimento del consigliere capitolino e deputato di Leu, Stefano Fassina, l'incardinamento del tavolo nella commissione Affari costituzionali. (segue) (Rer)