Capitale: alla Camera parte l'iter su due proposte di legge per la riforma dei poteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un braccio di ferro con il gruppo parlamentare di Forza Italia che si è opposto all'incardinamento della tricamerale all'interno della commissione Affari costituzionale, il 24 febbraio scorso nell'Aula Giulio Cesare del Campidoglio si è tenuto un primo confronto interistituzionale. In seno a un consiglio straordinario sul tema, a cui hanno partecipato anche i parlamentari di tutte le forze politiche, l'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità, con 35 voti favorevoli su 35, un ordine del giorno che ha ratificato l'intento di "avviare un percorso di metodo condiviso" con "i parlamentari delle diverse forze politiche" per "sostenere la piena attuazione della riforma in materia di poteri, risorse e funzioni di Roma Capitale" e per "individuare uno strumento operativo di confronto istituzionale tra le commissioni parlamentari competenti, la Regione Lazio, la Città metropolitana e Roma Capitale". (segue) (Rer)