Capitale: alla Camera parte l'iter su due proposte di legge per la riforma dei poteri (3)

- Il prossimo passo verso la riforma dei poteri della Capitale è quello annunciato oggi da Brescia e che partirà l'undici marzo quando in commissione Affari costituzionali alla Camera arriveranno le "due proposte di legge, una costituzionale a firma di Forza Italia, l'altra ordinaria a firma del Movimento 5 stelle, a cui sarà abbinato anche un testo a firma Magi-Fassina. Tutti i gruppi - ha spiegato Brescia in una nota - potranno presentare una loro proposta e soprattutto tutti i partiti sono consapevoli che Roma merita un forte impegno comune. Lo spirito unitario e le proposte all'unanimità dell'Assemblea capitolina saranno una spinta al nostro lavoro in parlamento". Per Brescia sarà fondamentale l'ascolto delle "istanze del territorio, consapevoli che i poteri speciali per Roma non sono una questione locale, ma nazionale. Se ne parla da decenni, ma questa volta - ha concluso il presidente M5s della commissione Affari costituzionali della Camera - ci sono le condizioni per arrivare davvero fino in fondo e per rendere Roma davvero competitiva rispetto alle altre capitali europee". (Rer)