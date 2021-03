Decreto Sostegno: D'Attis (FI), da migliorare su risarcimenti e cartelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia, "i risarcimenti previsti per le imprese, stando alle bozze del decreto legge Sostegno, non sono ancora sufficienti, considerando la crisi drammatica in cui versano da inizio pandemia moltissime attività e considerando che sono la parte produttiva del Paese, che crea occupazione. Sostenerle adeguatamente è fondamentale per metterle in condizione di resistere e ripartire". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Per quanto riguarda le cartelle esattoriali non basta il rinvio dei pagamenti al 30 aprile, bisogna arrivare a fine 2021 per dare ossigeno ai contribuenti. Come Forza Italia abbiamo messo a punto delle proposte concrete e percorribili che sono state inviate al presidente del Consiglio dalle quali il governo potrebbe prendere qualche spunto". (Com)