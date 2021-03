Governo: Gasparri (FI), bene versante sanitario, più coraggio su risarcimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, afferma: "Abbiamo apprezzato e condiviso la determinazione con cui il presidente del Consiglio Draghi sta affrontando le multinazionali farmaceutiche. Ha fatto bene - continua il parlamentare in una nota - a bloccare l'esportazione di AstraZeneca e farà bene a domare Farmindustria, Scaccabarozzi, realtà italiane, europee ed internazionali che non si stanno comportando in modo adeguato nei confronti delle popolazioni colpite da questa drammatica emergenza. Piena approvazione quindi a Draghi sul versante sanitario anche con le nuove nomine fatte. Ma occorre più coraggio sul versante dei risarcimenti". L'esponente di FI aggiunge in merito al decreto Sostegno: "Forza Italia ha fatto proposte precise a tutela delle imprese e con questo spirito positivo aveva votato già a suo tempo lo scostamento di bilancio. Il decreto va scritto in modo che sia applicabile in maniera chiara e utile a tante imprese danneggiate. Le prime bozze, che certamente non sono definitive, vanno corrette. Lo faccia il governo con determinazione e chiarezza subito altrimenti lo farà il Parlamento. Abbiamo voluto una svolta - conclude Gasparri - e nonostante qualche ministro riciclato e inadeguato, andremo avanti nella direzione che abbiamo con chiarezza indicato al Paese ed espresso in Parlamento". (Com)