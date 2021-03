Difesa: Russia e Bielorussia condurranno esercitazioni aeree per tutto il mese di marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze aeree della Russia e della Bielorussia terranno esercitazioni congiunte per tutto il mese marzo. Lo ha confermato in un comunicato il ministero della Difesa russo. "Due esercitazioni militari congiunte russo-bielorusse che coinvolgono le truppe aviotrasportate russe e le forze operative speciali delle Forze armate della Repubblica di Bielorussia si terranno nel marzo di quest'anno", si legge nel comunicato specificando che queste saranno le prime esercitazioni militari congiunte tra i due Paese quest'anno. L'esercitazione si svolgerà presso il poligono di tiro Polivno nella regione russa di Ul'janovsk e presso il poligono di tiro Asipovichij nel distretto bielorusso di Minsk. Il ministero della Difesa ha dichiarato che le esercitazioni saranno "dedicate al mantenimento della pace" e che "la fase più attiva delle esercitazioni militari si svolgerà dal 16 al 19 marzo". In totale, saranno coinvolte oltre 400 truppe militari e circa 100 unità di combattimento e attrezzature speciali da Ul'janovsk saranno utilizzate al poligono di tiro di Polivno. Nel frattempo, dalla parte bielorussa, oltre 80 militari prenderanno parte all'addestramento. "Nell'esercitazione saranno coinvolti anche due elicotteri d'attacco Mi-24 e sei elicotteri da trasporto e da combattimento Mi-8AMTSh del distretto militare centrale", ha aggiunto il dicastero. Altra esercitazione è quella che si svolgerà dal 15 al 27 marzo, quando le truppe russe arriveranno al poligono di tiro di Asipovichij in Bielorussia per svolgere ulteriore addestramento tattico. "Unità di paracadutisti russi e bielorussi lavoreranno su azioni speciali congiunte di un battaglione di paracadutisti rinforzato giorno e notte difensivo e offensivo", ha detto il ministero della Difesa. Il ministro della Difesa della Federazione Russa, Sergej Shoigu, ha ricevuto ieri a Mosca l'omologo bielorusso, Viktor Khrenin, per un incontro dedicato al piano per attività congiunte di cooperazione militare per il 2021. (Rum)