Decreto Sostegno: Fassina (Leu), no al tetto dei cinque milioni di fatturato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, "bene la conferma appena arrivata dal Mise che il decreto Sostegni, come era previsto dal governo Conte 2, determinerà i contributi a fondo perduto per i lavoro autonomo, i professionisti e le imprese in riferimento all'intero 2020 rispetto all'intero 2019, e non ai primi due mesi del 2021, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 e li commisurerà ai costi rimasti a carico dell'attività da sostenere". Il parlamentare aggiunge in una nota che "sarebbe utile che il governo smentisse al più presto anche il limite di cinque milioni di fatturato per ricevere il contributo. La stragrandissima maggioranza delle imprese sopra la soglia di fatturato indicata nelle bozze del decreto legge Sostegni, soprattutto nei settori più colpiti dalle chiusure, come il turismo e la cultura - conclude l'esponente di Leu -, è a rischio sopravvivenza". (Com)