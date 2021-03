Milano: sulle note di "Mission" la salma di Tognoli ha lasciato Palazzo Marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa con la musica tema del film "Mission" di Ennio Morricone suonata da una tromba accanto alla bara coperta da garofani rossi la commemorazione dell'ex sindaco di Milano Carlo Tognoli, che si è tenuta nella Sala Alessi di Palazzo Marino che il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha definito, rivolgendosi alla salma di Tognoli, "la tua casa". A ricordare il sindaco socialista, dopo il sindaco Giuseppe Sala, tanti rappresentanti della cultura e della politica di quegli anni da Ugo Finetti a Ferruccio De Bortoli, seguito da Andrée Ruth Shammah, regista e direttrice artistica del teatro Franco Parenti che ha ricordato l'impegno di Tognoli per il settore: fu lui a introdurre le convenzioni dei teatri con il Comune e il primo, insieme al Piccolo fu proprio il teatro di via Pierlombardo. La Shammah ha poi ricordato che "muore solo chi non viene più pensato" e ha voluto dedicare una poesia ai familiari dell'ex politico socialista in cui ha detto "sono solo passato dall'altra parte". (segue) (Rem)