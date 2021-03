Svizzera: voto su iniziativa anti-burqa, secondo prime proiezioni sì in lieve vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiuse a mezzogiorno in tutta la Svizzera le operazioni di voto legate alla prima tornata di votazioni federali nel Paese per il 2021 su tre quesiti referendari o iniziative di legge. Gli elettori della Svizzera sono stati chiamati oggi alla urne per esprimere la propria preferenza sulla proposta di vietare la copertura del viso, sia con il niqab che col burqa delle donne musulmane, o con altri capi di abbigliamento durante le manifestazioni. Nel quesito referendario non si fa riferimento diretto all'Islam, ma si parla di "divieto alla dissimulazione del volto" per impedire il mancato riconoscimento ai manifestanti violenti durante le proteste. Secondo la prima proiezione, l'iniziativa vedrebbe il sì in lieve vantaggio. La proposta è stata però criticata da esponenti politici, media ed attivisti che l'hanno soprannominata il "divieto del burqa". “In Svizzera, la nostra tradizione è che tu mostri il tuo volto. Questo è un segno delle nostre libertà fondamentali", ha detto prima del voto Walter Wobmann, presidente del comitato referendario e parlamentare del Partito popolare svizzero. Il quesito sulla scheda è: "Sei favorevole al divieto delle coperture totali del viso?". Nelle ultime settimane sono stati diversi gli appelli dei sostenitori del quesito referendario per chiedere lo "stop all'Islam radicale" e a istanze estremiste. Oggi i cittadini svizzeri hanno votato anche sull’introduzione identità elettronica e sull’accordo economico con l’Indonesia. Stando alla prima proiezione, l'iniziativa per l'accordo di libero scambio dell'Indonesia sarebbe stata approvata dagli elettori mentre l'identità elettronica sarebbe respinta in modo netto. (Res)