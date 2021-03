Milano: feste, assembramenti e locali aperti, 35 persone sanzionate dai carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Feste abusive in casa, assembramenti in strada oltre l’orario del coprifuoco, clienti a consumare all’interno dei locali: ieri, sabato 6 marzo, i carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno effettuato diversi interventi su tutto il territorio metropolitano e sanzionato in tutto 35 persone per l’inosservanza delle misure anti-Covid. Nel tardo pomeriggio, alle 18 circa, personale della Stazione Carabinieri di Castano Primo e del Nor della Compagnia di Legnano, hanno proceduto al controllo di un bar in piazza Sant’Ambrogio a Vanzaghello con quattro persone all’interno e di un altro in via Villoresi a Turbigo, con sei persone assembrate e intente a consumare bevande. I due locali sono stati chiusi per cinque giorni e i dieci avventori sanzionati amministrativamente per le violazioni delle disposizioni in materia di contenimento del contagio. Alle 19 circa a Cormano, i carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato tre ragazzi, parte di un gruppo più ampio di persone assembrate presso la stazione F.N. Milano, che all’arrivo dei militari si sono allontanate velocemente. Uno dei ragazzi inoltre, un 16enne italiano, è stato trovato in possesso di 0,34 grammi di hashish e quindi segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. (segue) (Com)