Milano: feste, assembramenti e locali aperti, 35 persone sanzionate dai carabinieri (2)

- Anche a Cologno Monzese in via Visconti, alle ore 20 circa di ieri, i carabinieri della locale Tenenza, con l’ausilio di personale della Polizia locale, hanno proceduto al controllo di numerosi avventori trovati a stazionare nei pressi di un minimarket di proprietà di un cittadino bengalese 37enne, che è quindi stato sanzionato per aver consentito la somministrazione di cibi e bevande nelle adiacenze del locale, con sospensione e chiusura dell’attività per cinque giorni. Nel complesso, al termine del controllo, sono state poi sanzionate per assembramento e mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, otto persone. Ieri sera, a Milano, personale della Compagnia Milano Porta Monforte e del Nucleo Radiomobile è intervenuto presso il parco “Metropolitana Cimiano”, dopo varie segnalazioni del 112 arrivate al 112. Giunti sul posto, i militari hanno identificato e segnalato per l’inosservanza delle misure anti-Covid sette cittadini sudamericani tra i 19 e i 23 anni, che si erano riuniti a consumare alcolici insieme ad altre decine di giovani che sono riusciti ad allontanarsi precipitosamente alla vista dei carabinieri. (segue) (Com)