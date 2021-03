Milano: feste, assembramenti e locali aperti, 35 persone sanzionate dai carabinieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più tardi, alle ore 22.30 circa, i carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese sono poi intervenuti in via Quattro Strade, sanzionando quattro stranieri di origine moldava per la violazione delle disposizioni sanitarie volte al contenimento del contagio e violazione del coprifuoco e inoltre per non aver rispettato l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale. In ultimo in via Milano a Bresso, all’1 circa di questa notte, i carabinieri della locale Stazione, dopo essere intervenuti per segnalato assembramento, hanno denunciato in stato di libertà per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale due italiani di 20 e 21 anni. Alla vista dei militari i due, che si trovavano insieme ad un terzo soggetto ed erano ubriachi, si sono dati alla fuga a piedi, ma sono stati raggiunti e bloccati. Durante l’identificazione i due giovani hanno iniziato a inveire contro i carabinieri con minacce e frasi oltraggiose. Oltre alla denuncia per minaccia a pubblico ufficiale i due, insieme al terzo amico, sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti-Covid. (Com)