- Tredici ragazzini sono stati multati per assembramento in piazza Garibaldi a Roma. I giovani, raccolti in comitiva e senza rispettare le norme sul distanziamento interpersonale, stavano ascoltando in strada, vicino al alcune minicar parcheggiate, musica ad alto volume nel pomeriggio di ieri. Sorpresi dai carabinieri sono stati multati ciascuno per 400 euro, per un totale di 5.200 euro.(Rer)